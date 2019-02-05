شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً في طريقه لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى الحظي، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 15.62، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.70 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط