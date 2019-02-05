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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليصل إلى حاجز 1.3000 الآن، وننتظر مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.2962 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.
يجب الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد خسائر الزوج لتصل إلى 1.2800 كمحطة تالية، بينما اختراق 1.3125 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويعيد السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2940 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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