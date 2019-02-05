شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الخدمات البريطاني يهبط لأدنى مستوى منذ عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات لشهر كانون الثاني/يناير بمستوي 50.1 نقطة ،بأقل وتيرة منذ تموز/يوليو 2016 ، أسوأ من متوسط تقديرات الخبراء مستوي 51.1 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 51.2 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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