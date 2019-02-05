شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه قبل خطاب ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 95.98 بعد أن ارتفع لثلاث جلسات على التوالي. كما صعد الدولار الاسترالي في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.7247 دولار أمريكي. بينما استقر اليورو عند 1.1438 دولار ليظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.15145 دولار، الذي سجله يوم الخميس. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3038 دولار بعد أن تأرجح خلال الجلسة السابقة بفعل الضبابية بشأن الكيفية التي ستغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
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