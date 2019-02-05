تسلا تنوي الاستحواذ على شركة لصناعة البطاريات

تراجع سهم تسلا 2.5% بعد التوجه لإعلان الطرفين عن الصفقة

الاقتصادي:

تنوي شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية الاستحواذ على شركة "ماكسويل تكنولوجيز" لتصنيع البطاريات مقابل صفقة بالأسهم تصل قيمتها إلى 218 مليون دولار.

وأصدرت شركة "ماكسويل تكنولجيز" بياناً عبر موقعها الإلكتروني يوم الإثنين قالت فيه إن: "الصفقة سيتم تنفيذها عند سعر 4.75 دولار لكل سهم من الشركة بعلاوة 55% عن سعر إغلاق يوم الجمعة والبالغ 3.07 دولار".

بالمقابل، أشار بيان "تسلا" إلى أن، الشركة تتطلع دائماً إلى تنفيذ صفقات استحواذ تدعم مهمتها في تحول العالم نحو استخدام الطاقة المستدامة.

وبحساب تفصيلي فإن تنفيذ قيمة الصفقة البالغة 217.9 مليون دولار، جاء من خلال 54.9 مليون سهم مصدّر من شركة "ماكسويل تكنولوجيز".

ومن ضمن شروط الصفقة، فإنه سيتم استبدال كل سهم من "ماكسويل" بجزء من سهم "تسلا" بقيمة عند 4.75 دولار.

وبعد قرار الصفقة، تم إيقاف التداول على سعر سهم الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا وتصنيع البطاريات، بينما العقود المستقبلية لسهم نظيرتها "تسلا" العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية إلى تراجع بنحو 0.3%.

وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من 2.5% خلال تعاملات يوم الإثنين، بعد التوجه لإعلان "تسلا" الاستحواذ على شركة تصنيع البطاريات.

وعلى مدى 3 أشهر الماضية، شهد سهم "ماكسويل" خسائر بنسبة 4.4%، إضافة لفقدانه نحو 9.9% من قيمته بالفترة ذاتها.

وتتخصص "ماكسويل" في صناعة بطاريات فائقة، يمكنها تخزين وتوصيل الطاقة بشكل سريع للغاية، بالمقابل عرف عن المدير التنفيذي لـ"تسلا" إيلون ماسك ولعه بالتقنيات المحيطة بالسيارات الكهربائية.

وسبق لـ"ماسك" القول في تغريدة سابقة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "التكنولوجيا المتعلقة بتطوير البطاريات ستمثل محوراً لصناعة السيارات الكهربائية"، مضيفاً أنه سينخرط في أبحاث مشتركة مع جامعة "ستانفورد" في هذا الشأن.

وتعمل "تسلا" على خفض أسعار السيارات الكهربائية من أجل زيادة استخدامها في العديد من الدول والأسواق الناشئة لا اقتصارها على الدول المتقدمة فقط.