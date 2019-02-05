الان تتابع الدولار يتمسك بمكاسبه قبل خطاب حالة الاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تمسك الدولار، اليوم، بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة قبيل خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول مستثمرون، إنه قد يلمح إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 95.98 بعد أن ارتفع لثلاث جلسات على التوالي.
كما صعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.3% إلى 0.7247 دولار أمريكي، بينما استقر اليورو عند 1.1438 دولار ليظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.15145 دولار، الذي سجله يوم الخميس.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3038 دولار بعد أن تأرجح خلال الجلسة السابقة بفعل الضبابية بشأن الكيفية التي ستغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتمسك بمكاسبه قبل خطاب حالة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.