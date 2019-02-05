شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مؤتمر ايجبس ترجمة حقيقية لحالة الأمن والاستقرار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( ايجبس 2019) في دورته الثالثة في الفترة من 11-13 فبراير بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الملا، أن المؤتمر المقرر إقامته تحت عنوان " شمال أفريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة " يعد نافذة مهمة لمصر لعرض الفرص والإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها في مجال صناعة البترول والغاز، وإلقاء الضوء على ماتحقق من نتائج وتطورات غيرمسبوقة في هذه الصناعة الحيوية، وماشهدته من قصص نجاح خلال السنوات الأخيرة، وعرض ما يتم تنفيذه من إصلاحات جادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمام شركات البترول العالمية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم للإعلان عن الملامح الرئيسية للمؤتمر والمعرض المصاحب له بحضور عدد من قيادات قطاع البترول و مسئولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر .

وأوضح الوزير، أن المؤتمر ترجمة حقيقية للتعبير عن حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها مصر، وإقامته للعام الثالث على التوالى رسالة من قطاع البترول للمستثمرين تعكس هذا الاستقرار، وتؤكد على توافر المناخ الجاذب للاستثمار، وأن ذلك يتضح فى زيادة عدد الشركات العالمية المشاركة والراعية للمؤتمر، لافتا إلى أن إحدى جلسات المؤتمر معنية بمناقشة ضمان أمن واستدامة إمدادات الطاقة، والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الاستقرار، وتهيئة المناخ المناسب للعمل والاستثمار.

وأضاف الملا أن المؤتمر يعد منصة متميزة لعرض النتائج الإيجابية وإظهار التقدم الملموس الذى شهدته صناعة البترول في مصر وسيركز على عرض الرؤية الحالية والمستقبلية لقطاع البترول أمام الشركات العالمية مشيراً الى ان هذا الحدث الدولى الهام يمثل ذراعاً تسويقياً مهماً لفرص الاستثمار الجاذبة و المتنوعة التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز ،موضحاً أن ذلك يأتى ضمن مجهودات دعم مصر كوجهة إقليمية لجذب استثمارات البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية في ظل الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية الواعدة ، إضافة إلى مايتم تنفيذه من برامج عمل طموح لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن الوزارة تمضى حالياً من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى تنفيذ آليات غير تقليدية لجذب الاستثمار وتحفيز الشركات العالمية على زيادة حجم أعمالها في مصر .

وأضاف الوزير أن انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض هذا العام يأتي استثماراً لما تحقق من نجاحات في النسختين السابقتين وأن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لفعاليات هذا الحدث للعام الثالث على التوالى يؤكد جلياً دعمه الكبير لقطاع البترول وحرصه على متابعة مايتم تنفيذه من برامج طموح لتطوير وتحديث هذا القطاع .

وأكد الملا أن أعداد المشاركين في المؤتمر والمعرض لهذا العام في تزايد عن النسختين السابقتين حيث أصبح اهم ملتقى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والمتوسط، ويشهد مشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى من وزراء الطاقة والبترول في دول لبنان والبحرين والسودان وكوت ديفوار فضلاً عن مسئولي كبريات المنظمات الدولية والإقليمية للبترول والطاقة وتضم الأمناء العموم لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتدى الطاقة العالمى ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومدير مرصد الطاقة بالبحر المتوسط ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية ، بالإضافة إلى حضور أكثر من 1200 شخص يمثلون أعضاء الوفود المشاركة الى جانب مشاركة اكثر من 200 خبير في جلسات المؤتمر التي ستضم 10 جلسات استراتيجية لمناقشة قضايا حيوية متصلة بالصناعة بالإضافة الى 33 جلسة فنية الى جانب 21 جلسة نقاشية وموائد مستديرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة والتي تشمل أمن الطاقة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون المالية والاستثمارات وجلسات نقاشية لرؤساء الشركات الى جانب جلسات عن مشاركة المرأة في مجال الطاقة ويتم تسليم جوائز التميز في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجوائز للنماذج المتميزة للعناصر النسائية في مجال الطاقة، كما يهدف لعرض احدث التقنيات والتطبيقات في صناعة البترول والغاز والمجالات المتصلة بها ، ويشارك فى فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ويضم 13 جناحاً لكبريات الدول فى الصناعة البترولية .

ومن جانبه أعرب كريستوفر هادسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس" الدولية المنظمة لمؤتمر ومعرض ايجبس 2019 عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته لهذا الحدث مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في النهوض بقطاع الطاقة من خلال اقامة شراكات استراتيجية للإستفادة من الإمكانات الهائلة لمصر والتي تؤهلها لأن تصبح مركزاً اقليمياً استراتيجياً لتداول وتجارة الطاقة ، مضيفاً أن قطاع البترول والغاز المصري اصبح في بؤرة الإهتمام العالمى لما يمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار خاصة على مستوى شمال افريقيا والبحر المتوسط.

وأضاف أن الدورة الجديدة من مؤتمر ايجبس تعد الأكبر والأكثر تميّزاً في تاريخ الحدث بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في صناعة البترول محلياً وعالمياً مشيراً إلى أنها تستهدف استقبال 20 ألف مشارك وممثل لأكثر من 40 دولة ، و تضم خمسة مؤتمرات لمناقشة الموضوعات الأكثر أهمية بكافة مراحل صناعة البترول وتستعرض الجلسات النقاشية البالغ عددها ٩٨ جلسة بالإضافة إلى جلسات الرؤساء التنفيذيين تطورات صناعة البترول والغاز وأحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع ، وأن المعرض المصاحب للمؤتمر يشهد اقبالاً يفوق النسختين السابقتين حيث سجل عدد الشركات العارضة نمواً بأكثر من 25٪ بالمقارنة بالنسخة الاولى كما تضاعفت مشاركة شركات البترول الوطنية والأجنحة الدولية منذ عامين مما يعد دليلاً على مكانة هذا الحدث التي تزداد رسوخاً عاماً بعد عام كواحد من أبرز المنصات الإقليمية بقطاع البترول والغاز.

وأشار إلى أن "إيجبس 2019" سيناقش كيفية زيادة الإنتاج بشكل سريع حيث يشهد قطاع البترول المصرى مرحلة تحول هائلة حيث تنفذ الحكومة المصرية خارطة طريق غير مسبوقة يأتي على رأس أولوياتها تنمية احتياطيات البترول والغاز مما ساهم في تحول مصر من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى ، كما يناقش المؤتمر التوازن في استخدام مصادر الطاقة بهدف خلق نوع من التوازن بين انماط الاستهلاك والتوقعات المستقبلية للإنتاج وتحديد أفضل السبل للاستفادة الكاملة من موارد الغاز الطبيعي تماشياً مع إتجاه الدولة لإحلاله محل الوقود السائل والتوسع في استخدامه في المنازل وكوقود للسيارات .

وتوجه رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر بالشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الكامل لهذا المؤتمر الهام وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح الحدث الذي من شأنه رسم خارطة مستقبلية على المستوى السياسي والاستراتيجي والفني بكافة مراحل القطاع .