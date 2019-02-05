شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: سداد مستحقات الشركات الأجنبية نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المقرر إعلان مستحقات الشركات الأجنبية نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى التزام مصر بسداد كافة المستحقات وفقا لما تم إعلانه فى وقت سابق، على أن يتم الانتهاء من دفع المستحقات بنهاية عام 2019
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم، إن مؤتمر إيجبس سيشهد إعلان العديد من تفاصيل المزايدات المطروحة، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض ايجبس 2019 سيشهد زيادة إعداد الحاضرين هذا العام وهو ما يعطى إشارة إيجابية عن ما قامت به وزارة البترول والنجاح المحقق خلال العام الماضى من اكتشتافات جديدة.
وأشار إلى أن مصر ستبقى على مركب التغييز الحالية بالعين السخنة والتى تقوم بإعاده تسييل الغاز المسال، لافتا إلى أن هناك بعد استراتيجى أخر يتعلق ببقاء مركب التغييز يكمن فى أننا نسير بخطى ثابته فى تحويل مصر مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى .
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