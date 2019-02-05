شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول : مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء إن مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي لعام آخر وبنفس الكميات. كانت مصر قالت إنها ستستورد 12 مليون برميل من النفط الخام العراقي على مدى 2018.

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