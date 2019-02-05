أسعار مواد البناء اليوم

صدى البلد - آمنة عبد العظيم

استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، فسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا 560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا 525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الأسمنت في بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للأسمنت بسعر 840 جنيه للطن ثم العربية للأسمنت بسعر 825 جنيها للطن، ثم لافارج...