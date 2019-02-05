شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "ألفابت" ترتفع لكنها أقل من التوقعات خلال الربع الأخير من عام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ألفابت" بأكثر من 3% خلال التعاملات الإلكترونية عقب إغلاق جلسة الاثنين متأثراً بتحقيق الشركة إيرادات وأرباح أقل من توقعات المحللين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018.

وبلغت أرباح الشركة المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" نحو 8.95 مليار دولار أو 12.77 دولار للسهم في الربع الرابع مقارنة بخسائر قدرها 3.02 مليار دولار أو 4.35 دولار للسهم سجلتها الشركة خلال نفس الفترة عام 2017.

وحققت "ألفابت" أرباحاً بلغت 39.28 مليار دولار من 32.32 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2017 مقارنة بتوقعات أشارت إلى إيرادات قدرها 38.9 مليار دولار.

وبالنسبة للربع السنوي الجاري، توقع محللون ان تحقق الشركة أرباحاً بنحو 10.45 دولار للسهم وإيرادات بحوالي 37.2 مليار دولار.

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