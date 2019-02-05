شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعزز مكاسبه أعلى 25 ألف نقطة..و"ناسداك" يتلقى دعماً من القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على الأسهم وتجنب المعادن على رأسها الذهب، وتلقت "وول ستريت" دعماً من انتعاش القطاع التكنولوجي مع تدفق نتائج أعمال الشركات.



كانت مخاوف قد سادت اليوم لدى الأسواق بفعل القلق إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد صدور بيانات أظهرت تراجع النشاط الصناعي الصيني.



وأوضح محللو بنك "جيه بي مورجان" أنهم يستبعدون وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الركود في النصف الثاني من عام 2019 أو اوائل العام المقبل.



من ناحية أخرى، كان أداء قطاع الطاقة ضعيفاً بفعل انخفاض "ويست تكساس" بنسبة 1.3% مغلقاً عند 54.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.7 دولار وأقل سعر في الجلسة عند 53.2 دولار.



وانخفض خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 62.51 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 25239 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25240 نقطة وأقل مستوى عند 24977 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل نحو 83 نقطة) إلى 7347 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7348 نقطة وأقل مستوى عند 7261 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز 500"، فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.7% (ما يعادل 18 نقطة) عند 2725 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2725 نقطة وأقل مستوى عند 2698 نقطة.