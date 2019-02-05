شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الصين ونتائج أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصة وول ستريت، الاثنين، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا الصعود وسط تفاؤل من جانب المستثمرين بشأن آفاق العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وصدور تقارير نتائج أرباح. وربح المؤشر داو جونز الصناعى 175.82 نقطة، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، مسجلا 25239.71 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.33 نقطة تعادل 0.68 بالمئة إلى 2724.86 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 83.67 نقطة، بما يعادل 1.15 بالمئة، مسجلا 7347.54 نقطة.

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