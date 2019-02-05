4 خطوات لتأسيس شركة خبراء التأمين الاستشاريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 193 لسنة 2018، بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين.

وحدد القرار 4 خطوات لتأسيس الشركات وهى:1- مشروع العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة موضحاً به أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويحدد غرض الشركة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين بحسب الأحوال، رأس امال الشركة لا يقل المصدر عن مليون جنيه والمدفوع عن الربع على أن يستكمل سداد باقى رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، فيما يضم هيكل مساهمى الشركة بيانات الممثل القوانوى للشركة فى النشاط محل الترخيص. وحدد القرار 4 خطوات لتأسيس الشركات وهى:1- مشروع العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة موضحاً به أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويحدد غرض الشركة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين بحسب الأحوال، رأس امال الشركة لا يقل المصدر عن مليون جنيه والمدفوع عن الربع على أن يستكمل سداد باقى رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، فيما يضم هيكل مساهمى الشركة بيانات الممثل القوانوى للشركة فى النشاط محل الترخيص. 2- فروع التأمين المطلوب مزاولتها. 3- التوكيل الصادر من مؤسسى الشركة لوكيل المؤسسين. 4- سداد مقابل خدمات دراسة طلب الحصول على موافقة الهيئة على تأسيس الشركة من حيث المبدأ.

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