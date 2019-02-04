شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ"تويتر" يتحدى.."بتكوين" وُلدت من رحم الإنترنت وستكون عملة الإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت "بتكوين" واخواتها عام 2019 على تراجع مواصلةً التعرض لخسائر حادة كانت بدأتها أوائل عام 2018، وانخفضت العملة الرقمية الرئيسية "بتكوين" بنسبة 80% على مدار الاثنى عشر شهر الماضية.



وأطلق العديد من الخبراء والمشاهير في عالم الأعمال تنبؤات حول "بتكوين"، ولكن أغلبها تشاؤمية، فمنهم من وصفها بالاحتيال ومنهم من وصفها بالفقاعة التي توشك على الانفجار.



أما المدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي"، فقد أطلق تكهنات جريئة ومثيرة للجدل في نفس الوقت حيث رأى أن "بتكوين" سوف تصبح على الأرجح العملة الأصلية للإنترنت.



ونقلت "فوربس" عن "دورسي" قوله: "أظن أن الإنترنت سيكون له عملة أصلية، أعتقد أنها ستكون (بتكوين) مع الأخذ في الاعتبار جميع الخطوات التي تتخذ من جانب العديد من الشركات بشأن العملات الرقمية."



وأضاف "دورسي" أيضاً أن "بتكوين" ولدت من رحم الإنترنت وتم تطويرها واختبارها عبر الإنترنت وسوف تكون عملة أصلية للإنترنت.



ومن الجدير بالذكر أن "دورسي" أطلق تصريحات داعمة لـ"بتكوين" منذ عام 2014 عندما اشتد الإقبال عليها حتى بلغت ذروة انتعاشتها اواخر عام 2017 عندما اقترب سعرها من عشرين ألف دولار، ولكن سرعان ما أفل نجمها.



ويرى المدير التنفيذي لموقع التغريدات الشهير أن السبب الذي جعله يطلق هذه التوقعات الإيجابية بشأن "بتكوين" هو أنها ستصبح اداة تكنولوجية هامة لاسيما فيما يتعلق بالدفع عبر الإنترنت.