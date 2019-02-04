"صندوق النقد" يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ٢ مليار دولار

مصراوي - كتبت-ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، بحسب بيان صحفي من الصندوق.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار.

وأوضح معيط أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة.

وبذلك تكون مصر قد تسلمت ١٠ مليار دولار من إجمالى...