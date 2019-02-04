شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تحدد القيمة العادلة لبنك كريدى أجريكول بـ60.60 جنيه مع توصية بالشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم بنك كريدى أجريكول مصر عند مستوى 60.60 جنيه، من سعر حالى 42.49 جنيه، مع توصية بالشراء.

وقال بلتون، فى مذكرة بحثية، إن صافى الدخل المجمع لبنك كريدى أجريكول مصر بلغ 525,9 مليون جنيه بنسبة نمو 14.9% مقارنة بالربع الرابع لعام 2017، ونسبة انخفاض 10% مقارنة بالربع الثالث لعام 2018، مما يتفق مع توقعاته لربع العام، بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 32.5% فى الربع الرابع لعام 2018 مقابل 40.3% فى الربع الثالث لعام 2013 و 32.0% فى الربع الرابع لعام 2017.

وأضاف أن بنك كريدى أجريكول مصر سجل صافى دخل 2,20 مليار جنيه فى عام 2018 بنسبة نمو 12.6% عن عام 2017)، وذلك وفقاً لتوقعات بلتون عند 2,18 مليار جنيه، وعلى أساس ربع سنوى، ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 8.9% وبنسبة نمو 12.9% مقارنة بالربع الثالث لعام 2018 عند 9%، وبانخفاض 4.7% عن الربع الثانى لعام 2018 و 0.2% عن الربع الأول لعام 2018، ارتفع معدل الضريبة الفعلى إلى 22.4% مقابل متوسط 20.9% فى أرباع الأعوام الماضية.

فيما يتعلق بالإقراض والإيداع، ارتفع مجمل القروض بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوى (+20.9% على أساس سنوى مسجلاً 21,7 مليار جنيه، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوى بنسبة نمو 18.5% على أساس سنوى، مما أدى لتسجيل معدل قروض إلى الودائع 49.5% مقابل 48.7% فى الربع الثالث من عام 2018 و 48.5% فى الربع الرابع لعام 2017.