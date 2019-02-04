شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع أمام أغلب العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلاشى تأثير بيان الاحتياطي الاتحادي الصادر في الأسبوع الماضي لتركز الأسواق على نتائج أعمال الشركات والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن المنتظر عقد قمة ثنائية بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" في محاولة لحل المشكلات العالقة التي تعوق إبرام اتفاق تجاري شامل.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أكد على تثبيت الفائدة في الفترة المقبلة ووقف وتيرة رفعها تدريجياً حتى تتضح الأمور على الصعيدين المحلي والعالمي.



وتلقت الدولار اليوم دعماً من مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد صدور بيانات صينية ضعيفة مما دفع أسواق الأسهم نحو التراجع.



ومن المنتظر إغلاق أسواق الأسهم والسندات في الصين بداية من اليوم حتى الجمعة المقبلة لاحتفال الصينيين بالعام القمري الجديد.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:10 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.



وتراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.1436، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر اليوم أمام الدولار عند 1.1462 وأقل سعر عند 1.1425.