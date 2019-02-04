ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أنه تمت مغادرة 875 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45 ألفا و449 طن بضائع عامة منها 102 سيارة نقل محملة ب`4987 طن قمح; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64 ألفا و469 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و934 طنا.

وأضافت أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3385 طن رمل، و17 ألفا و950 طن ملح، و750 طن نترات أمونيوم، و 2517 طن فوسفات، و400 طن يوريا و1500 طن أسمنت، بينما

بلغت حركة الصادر من الحاويات شملت 611 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد 451 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و781 طن حديد، و791 طن خشب، و17 ألفا و950 طن قمح، و 7580 طن خردة، و3204 طن أرز و8300 طن ذرة.

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