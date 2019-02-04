«إمداد» تنافس على مناقصات مرافق «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»: إن الشركة تنافس حالياً لتنفيذ مشاريع لإدارة المرافق في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا القطاع، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و«إنترنت» الأشياء والروبوتات، لإدارة استهلاك الطاقة والمياه وصيانة المنشآت وتجميع النفايات وغيرها من العمليات.

أضاف لوتاه في تصريحات خاصة ل«الخليج» أمس أن أسعار إدارة المرافق في الإمارات تراجعت خلال العام 2018 بنسبة تتراوح بين 5 و10%، حسب نوع المشروع وطبيعته، فيما يضم القطاع نحو 25 شركة إدارة مرافق احترافية، وأكثر من 850 رخصة إدارة مرافق.

ولفت لوتاه إلى أن قطاع إدارة المرافق في الإمارات حقق أداء جيداً خلال العام 2018، بنسبة تصل إلى نحو 10%، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً أفضل خلال العام 2019، مدعوما بدخول مشاريع جديدة للخدمة وقرب انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن سوق إدارة المرافق في الدولة قد شهد تصحيحاً إيجابياً، حيث شجع العديد من الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين على الاستعانة بخدمات إدارة المرافق خلال 2018، كما شهد السوق انخفاضاً واقعياً في أرباح الشركات بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

وذكر لوتاه أن «إمداد» تعتزم افتتاح مصنع تدوير النفايات الخاص بها في جبل علي والبالغ حجم استثماراته نحو 100 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.