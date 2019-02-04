«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعي «إكسبريس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي، فرعين جديدين من فئة «إكسبريس» في موقعين استراتيجيين بدولة الإمارات، أحدهما في «مجمع إعمار للأعمال» بدبي والآخر في «الوحدة مول» بأبوظبي. وتأتي هذه الخطوة بعد الإقبال القوي من جانب المتعاملين على فروع «إكسبريس»، الجيل الجديد من الفروع والتي تجمع بين مزايا الخدمات المصرفية الرقمية والخدمة المصرفية المصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية لكل متعامل. وبافتتاح هذين الفرعين، يرتفع إجمالي عدد فروع «إكسبريس» من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5 فروع منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد دولة الإمارات تغيراً واضحاً في طبيعة العلاقة وكيفية التواصل بين المتعاملين والمصارف التي يتعاملون معها. وتماشياً مع هذا التغير، قمنا بضخ استثمارات كبيرة في بنيتنا التحتية التكنولوجية لمواكبة التوجه المتزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية.

وأضاف فيليب: «تمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال قنواته الرقمية المدعومة بشبكة فروع واسعة، من جذب أكثر من 60 ألف عميل جديد خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وسنواصل العمل على توسيع شبكتنا المصرفية الرقمية «إكسبريس» في دولة الإمارات خلال العام الجاري ».