شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال: رئاسة مصر للاتحاد الافريقى تعزز التعاون الاقتصادى مع القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق رجال الأعمال والصناعة فى مصر على أن الوقت ملائم حاليا لزيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية وإحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات،وشددوا على أهمية الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019 و توسيع الاستثمارات والتواجد المصرى بالسوق الافريقى بشكل أقوى مما هو عليه حاليا.

فقد أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية استثمار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى عام 2019 وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات المصرية بدول القارة، مشيرا إلى الخطوات الجادة التى اتخذها اتحاد الصناعات من خلال لجنته للتعاون الأفريقى برئاسة الدكتور شريف الجبلي.

وقال السويدى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحديث مع دول القارة يجب أن يبدأ من التبادل التجارى ومن ثم تعميق العلاقات إلى مشروعات تصنيعية وخدمية مشتركة فى هذه الدول ، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود فى عام 2019 لتعميق وتوطيد التواجد المصرى ولاسيما الصناعة المصرية فى أفريقيا من خلال مزيد من الرحلات الإستكشافية وإقامة المشروعات والشركات مع شركاء أفارقة.

من جانبه أشار الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية إلى إمكانية مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية خمس مرات خلال السنوات الـخمس المقبلة ، وأكد فى هذا الصدد أهمية التوسع فى إنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكافة دول القارة الإفريقية.

وأضاف - فى تصريح مماثل - أن هناك عددا من الدول الإفريقية تمتلك فرصاً تجارية استثمارية أمام الصادرات ورؤوس الأموال المصرية، مشيرا إلى أن هذه الدول تشمل كينيا وتنزانيا وموزمبيق وروندا وأوغندا.

بدوره ، أوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القيادة السياسية تعزز التواجد فى السوق الافريقى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ما يساهم بشكل كبير فى زيادة التواجد المصرى بتلك الدول، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية كما يخلق منصة اتصال بين الدول ببعضها البعض.

وأشار إلى أن جميع الصناع يتكاتفون حاليا للتواجد فى أفريقيا خاصة لما تتمتع به بثروات عظيمة يجب استغلالها لمصلحة شعوب القارة ، منوها بأن جميع دول العالم يرون أن مصر بوابة الدخول للسوق الافريقى فيجب استغلال ذلك لصالح مصر وأفريقيا على حد سواء.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تركت بصمة وأثرا عظيما فى نفوس أبناء القارة الأفريقية فى الثورات التحريرية التى قاموا بها للحصول على استقلالهم منوها بالدور العظيم الذى لعبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى ذلك.

وأكد على أهمية استرجاع تلك العلاقات القوية التى كانت تربط مصر بالقارة الأفريقية كلها ، مشيرا إلى أن الوقت حان لاسترجاعها لدورها الريادى فى أفريقيا خاصة مع تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى وذلك بالاستثمار وفتح اسواق جديدة هناك وتبادل للخبرات والثقافات بين الجانبين والذى يترجم من خلال وضع آلية للتعامل الناجح لهذا عن طريق تنظيم بعثات صناعية وتجارية للقارة.

وأضاف أن الصناع المصريين يجب عليهم تعزيز تواجدهم خاصة بدول شرق أفريقيا والتى تعتبر أسواق واعدة وتشهد نسب نمو متسارعة.

وفى ذات السياق، أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات أن الوقت مناسب للتواجد داخل السوق الافريقى خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى والتى ستعمل على تقوية العلاقات و التشجيع على زيادة ضخ الاستثمارات هناك ،مشيرا إلى أهمية تنفيذ خط القطار السريع الذى يربط بين دول القارة كاملة ،ما يعمل على تعزيز الروابط بين دول المنطقة بأكملها. .

ونوه بأهمية إنشاء مراكز طبية هناك ما يساهم فى توثيق وتوطين العلاقات مشيرا إلى أن كل ما ينفق بأفريقيا سيسترد خمسة أضعاف وذلك يصب لصالح الاقتصاد المصرى .

وأشار البهى إلى أن المناطق اللوجيستية فى القارة الأفريقية تتميز بدور فعال فى جعلها سوق جاذب للاستثمار بجانب أنها تعزز العلاقات البينية بين الدول ، منوها بأن للقيادة السياسية فى أفريقيا دورا كبيرا فى تعزيز العلاقات خاصة مع تغيير ثقافة التعامل التى أصبحت قائمة على التبادل الخبرات والمنتجات كما أنها من ناحية أخرى انتهجت نهجا جديدا معتمدا اعتمادا كاملا على تولية الوزراء الشباب الذين لديهم أفكار وخبرات تعليمية جديدة مبشرة بالأمل فى زيادة التقارب مع الحكومة المصرية .خاصة وأن نسبة كبيرة من الافارقة يدرسون فى الجامعات المصرية .

وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة وعضو لجنة الافريقية باتحاد الصناعات أن الصادرات المصرية أمامها عدة فرص بالسوق الافريقى منوها بضرورة استغلال تلك الفرص التى لم تستغل بعد خاصة وان المنتجات المصرية لاقت استحسانا لدى المستهلك الأفريقى.

وأشار إلى أهمية دراسة احتياجات تلك الأسواق والعمل على حل كافة العراقيل والمشاكل التى تقف عائقا أمام فتح أسواق تصديرية داخل تلك القارة الغنية بمواردها .

ولفت جابر إلى أن قطاع الورق والتغليف يعد من اهم القطاعات التى من الممكن استغلالها لغزو السوق الأفريقى كالسودان وكينيا واثيوبيا خاصة وأنهم فى حاجة ماسة لخبرات المصرية فى العديد من الصناعات بصفة عامة وقطاع الطباعة والتغليف بصفة خاصة.

ولفت إلى سعى عدد من الشركات ومصانع القطاع إلى فتح مصانع لهم فى الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة .

واكد بهاء ديمترى، رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية أهمية استثمار رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لعام 2019 وتوجيه نظر الصناع والمصدرين للسوق الأفريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق فى المنطقة ، مشيرا إلى أهمية الاندماج والتعاون المثمر بين مصر والدول الافريقية فى المجالات المختلفة.

ونوه بان السلع المصرية طبقا لاتفاقية الكوميسا تدخل الأسواق الإفريقية بتخفيض 25 % من القيمة السعرية ما يجعلها من أرخص السلع هناك إذا ما قورنت بمثيلاتها ما يجعلها تنال حظا أوفر من غيرها للانتشار والتواجد فى السوق الأفريقى .