شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "أبوظبي الإسلامي"يوصي بتوزيع 27.38% من رأس المال نقدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 27.38% من رأس المال عن العام 2018 لتمثل 39.76% من صافي أرباحه، بحسب بيان صحفي

وأشار المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن النتائج وتوزيعات الأرباح السنوية يخضعان لموافقة مصرف الإمارات المركزي، وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وقام المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن عام 2017، أي ما يمثل 39.76% أو 914 مليون درهم من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في العام 2017.

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 8.7% مقارنةً بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وذلك بالعام 2017.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي، في مارس الماضي التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 28.87 فلساً للسهم، أي بنسبة 28.87% من رأس المال، وبقيمة إجمالية 914.5 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

يشار إلى أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بأرباح بلغت 1.693 مليار درهم وذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي.