أبوظبي الإسلامي يضاعف أرباحه 9% في 2018

ارتفعت أرباح أبوظبي الإسلامي 23% في الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

زادت أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" 9% إلى نحو 2.5 مليار درهم (0.76 درهماً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع حوالي 2.3 مليار درهم أرباح 2017.

وأرجع المصرف صعود الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى:

ارتفاع الإيرادات التشغيلية 2% لـ5.77 مليار درهم، مقابل 5.63 مليار درهم خلال 2017.

تراجع مخصصات خسائر الائتمان إلى 620.1 مليون درهم، مقارنة مع 790.4 مليون درهم خلال 2017.

وارتفعت أرباح أبوظبي الإسلامي 23% إلى 748.3 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 607.2 مليون درهم في الربع ذاته 2017.

ونما صافي ربح "مصرف أبوظبي الإسلامي" ثاني أكبر مصرف إسلامي في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 3.5% إلى 1.752 مليار درهم، مقارنة مع 1.693 مليار درهم صافي ربح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وحافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولة في الدولة بعد أن ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.2% نهاية النصف الأول 2018 لتصل إلى 101.2 مليار درهم، مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.

وجمع "مصرف أبوظبي الإسلامي" خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مليار درهم عبر عملية الاكتتاب على 464 مليون سهم من أجل زيادة رأس المال بنسبة 15%.