شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا عند 8520.64 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 6.07 نقطة ليقفل عند مستوى 8520.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 8.33 نقطة ليقفل عند مستوى 3160.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 251 صفقة.