مؤسسة دبي للمستقبل تطلق برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071

بالهول: يشكل برنامج الدول المقيمة إضافة مهمة لتحقيق أهداف منطقة 2071

الخليج 365 - الإمارات:

أطلقت "مؤسسة دبي للمستقبل" برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يتيح للدول الشريكة فرصة التعاون المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة في منطقة 2071.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمستقبل" خلفان جمعة بالهول في بيان اطلع عليه موقع "الاقتصادي" إن برنامج الدول المقيمة سيشكل منصة عالمية استراتيجية تعزز جهود المؤسسة في بناء شراكات فعالة تدعم مسيرة الابتكار وتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة واستشراف المستقبل وتصدير واستيراد الابتكارات العالمية.

وأضاف بالهول إن إطلاق برنامج الدول المقيمة يشكل إضافة مهمة لتحقيق أهداف منطقة 2071 التي تجسد الرؤية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" حاكم دبي الهادفة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2071.

ويأتي برنامج الدول المقيمة ضمن جهود استقطاب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على ابتكار مفاهيم وحلول مستقبلية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف القطاعات المستقبلية.

ويوفر البرنامج للبعثات التجارية والدبلوماسية والثقافية والمكاتب التمثيلية والوفود الاستثمارية العديد من فرص الأعمال، ويتيح لها التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال والعلماء والخبراء في المنطقة.

وتستضيف منطقة 2071 مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة.

وتشكل المنطقة أيضاً منصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071، كما تضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.

وافتتح محمد بن راشد في مايو (أيار) 2017 مبادرة منطقة 2071 الصادرة عن "مؤسسة دبي للمستقبل"، لتكون فضاءً مكانياً وابتكارياً ومختبر عمل لتصميم الحلول المستقبلية وتطبيق الأفكار، وصولاً إلى أن تصبح الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول 2071.

وأطلق رئيس "مجلس الوزراء" في مارس (آذار) العام ذاته مئوية الإمارات 2071، والتي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، مستمداً من المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل.

وتقع المنطقة النموذجية ضمن منطقة أبراج الإمارات، وسط مدينة دبي، قرب "مركز دبي المالي العالمي" و"المركز التجاري العالمي" و"مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض".