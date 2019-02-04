شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 18213 نقطة. فيما تراجع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند 686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17372 نقطة.

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