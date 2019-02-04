شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ألمانى يزور "ايتيدا" لبحث تعزيز التعاون والاستثمار فى التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وفداً يضم عددا من مسئولى وممثليى الشركات الألمانية، وأعضاء البرلمان الألمانى "البوندستاج"، وممثلى الجهات الألمانية المعنية.

وحضر اللقاء ممثلين عن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ونواب الرئيس التنفيذى للهيئة وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين.

وتأتى زيارة الوفد الألمانى للهيئة فى إطار الزيارة الرسمية التى يترأسها بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى إلى مصر برفقة وفد اقتصادى وبرلمانى، فى الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجارى.

ورحبت رشاد بأعضاء الوفد الألمانى فى القاهرة وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات التكنولوجية الألمانية ونظيراتها المصرية، مشيرة إلى استعداد الهيئة الكامل لتوجيه كافة أشكال الدعم لجذب المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات الألمانية للاستثمار فى مصر وبالأخص تلك التى تعتمد على خدمات القيمة المضافة العالية.

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وسبل دعم تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أشار القائم بأعمال "ايتيدا" إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التى تجعلها سوقا جاذبا للاستثمار وممارسة الأعمال.

وأضافت رشاد أن مصر تعد واحدة من أبرز المواقع الجاذبة لكبرى الشركات التكنولوجية لخدمة عملائها وأسواقها العالمية انطلاقاً من مصر، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها إلى 3.67 مليار دولار خلال عام 2018.

وأوضحت مها رشاد أن العام الماضى شهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الألمانية لتوسيع أو إنشاء مراكز للخدمات المشتركة فى مصر فى عدد من المجالات التكنولوجية المختلفة، ومن ضمنها شركة "إس كيو إس - SQS" للأنظمة الرقمية وخدمات اختبار جودة البرمجيات، وكذلك شركة "Henkel" التى وقعت اتفاقية مع الهيئة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز خدمات الشركة العالمى فى مصر، وكذا شركتى "كيوسنتريس"، و"سيمنس هليسنيرز"، وغيرهم.

كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الهيئة ومحاور العمل الرئيسية ومنها بناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية للشباب المصري، ودعم ورعاية الابداع التكنولوجى واحتضان رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار.