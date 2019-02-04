مصدران: مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع الغاز اليوم الاثنين، إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز طبيعى مسال للتسليم فى فبراير. وأضاف المصدران، أن المؤسسة تطلب شحنة بما بين 3.2 و3.4 تريليون وحدة حرارية بريطانية للتسليم بميناء محدد خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير. وقالا إنه من المقرر إغلاق المناقصة بحلول الرابع فبراير على أن تظل العروض سارية حتى الخامس منه.

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