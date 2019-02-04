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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتأثر بتعارض المؤشرات– تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين حتى هذه اللحظة بالخروج عن المسار الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر لحين تجاوزه للمحاور الرئيسية والمتمثلة بمستوى الدعم الأولي عند 775.00 بينما يشكل مستوى 825.00 المفتاح أمام تقديمه لتداولات صاعدة جديدة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تجاوز محاور النطاق الجانبي
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