شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يعزز المحاولات الصاعدة- تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لامس سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مستوى 142.07 ليقترب بذلك من الهدف التصحيحي الأول مواجها بذلك محور المتوسط المتحرك 55 كما هو موضح بالرسم المرفق, كذلك محاولة تشكيله لقناة فرعية صاعدة يزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع بذلك استهدافه لمستوى 144.60 وصولا نحو 145.85 بتداولات الفترة المتوسطة.

أما في حال هبوط السعر دون مستوى 142.00 وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيجبره على تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 140.40.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.60 و 144.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم