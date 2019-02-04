شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم ديكسون يرتد من المقاومة- تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر السهم ارتداد سلبي جديد بعد اختباره لمقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 155.60 ليبدأ بتسجيل بعض الأهداف السلبية باستقراره عند 138.35, ثبات المقاومة الرئيسية يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لينجح بالتخلص من الدعم الأولي المستقر عند 122.75 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف التالي المستقر حول 93.35.

اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد محاولة تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليزيد ذلك من فرص تجميعه لعزم سلبي إضافي ليزيد من فرص تحقيقه للأهداف السلبية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.40 و 122.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط