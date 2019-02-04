شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم ديكسون يرتد من المقاومة- تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
شكّل سعر السهم ارتداد سلبي جديد بعد اختباره لمقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 155.60 ليبدأ بتسجيل بعض الأهداف السلبية باستقراره عند 138.35, ثبات المقاومة الرئيسية يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لينجح بالتخلص من الدعم الأولي المستقر عند 122.75 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف التالي المستقر حول 93.35.
اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد محاولة تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليزيد ذلك من فرص تجميعه لعزم سلبي إضافي ليزيد من فرص تحقيقه للأهداف السلبية المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.40 و 122.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا, سهم ديكسون يرتد من المقاومة- تحليل - 4-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.