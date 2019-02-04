شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة الآجلة تحافظ على الاستقرار السلبي– تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة ارتداده الإيجابي بمواجهة المقاومة المستقرة عند 107.45 ليشكل ذلك عائق جيد أمام محاولات تغيير الاتجاه العام, ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي الذي يستهدف التحرر من العائق المتمركز عند 100.10 ليستهدف بذلك مستوى 95.30 والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الأخيرة.

أما محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم السلبي وليبدأ ببناء تداولات تصحيحية صاعدة لينجذب بذلك نحو 110.80 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 114.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 107.00 و 100.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط