شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 5 جلسات وشركات السيارات الخاسر الأكبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، وكانت شركات السيارات الخاسر الأكبر لمخاوف حيال المبيعات فى الصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تصاعد احتمالات إبقاء المركزي الأوروبي على السياسة النقدية الميسرة بهدف وقف تراجع النمو الاقتصادي فى أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال خمس جلسات ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وكانت شركات صناعة السيارات الخاسر الأكبر خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بفعل مخاوف حيال المبيعات فى الصين ، وانخفض القطاع بأكثر من واحد بالمئة ، وانخفض سهم رينو بأكثر من 1.5%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2 % ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.