شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان: "تداول"تسعى لعملية التكامل مع بورصة أبوظبي..وأسواق أخرى بالطريق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن الغرض من توقيع اتفاقية تعاون بين كل من شركة مركز إيداع الَأوراق المالية َ"إيداع"، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، هو البدء في عملية التكامل، التي تعد مرحلة أولية بين السوقين.

وأشار الحصان إلى أن هذه الاتفاقية مع سوق أبوظبي ليست إلا مرحلة أولية للانتقال إلى التكامل معها ومع أسواق أخرى.

ولفت إلى أن أبرز أهداف الاتفاقية هو تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأكد الحصان؛ أنه سيتم إعلان عدد من المبادرات بين البلدين، وذلك في إطار الخطة التنسيقية بين كل من السعودية والإمارات ضمن برنامج "خلوة العزم"، مؤكدا أن الاتفاقية تعد أولى المبادرات الخليجية.

ووقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مستهل الأسبوع الجاري اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية "تداول".

والاتفاقية ستكون منصة جاذبة للمستثمر السعودي والإماراتي والمستثمرين الأجانب على حد سواء وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المستقرة والتنافسية في الأسواق المالية في المنطقة.

ووصل عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2018 إلى 147,412 مستثمر منهم 147 مؤسسة استثمارية وبقيمة تداولات إجمالية (بيع +شراء) بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام 2018.