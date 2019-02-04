شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ويقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 15.62، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 15.22 كهدف تالي، مع التذكير بأن الثبات دون 16.00 يمثل شرط مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.62 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط