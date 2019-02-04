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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.1443 ولا يزال فوقه، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً حتى الآن، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك تفسّر أسباب صعوبة استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.1550 ثم 1.1705 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1355 والمقاومة 1.1550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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