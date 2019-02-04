ذهب الإمارات يفقد نحو درهم من سعره

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أسعار الذهب عيار (24) و(22) بأقل من درهم اليوم الإثنين في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 159.00 درهماً، مقارنةً مع 159.50 درهماً أمس الأحد، بتراجع 50 فلساً.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار (22) إلى 149.25 درهماً، مقابل 150.00 درهماً أمس، بتراجع 75 فلساً.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية إن الأسواق شهدت أخيراً تراجعاً في الطلب بشكل عام على شراء المشغولات الجديدة تأثراً بالزيادات السعرية الجديدة.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، حسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".