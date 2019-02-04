سيتي ماكس تفتتح أولى فنادقها في رأس الخيمة

الخليج 365 - الإمارات:

افتتح رئيس " دائرة الطيران المدني برأس الخيمة " الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أول فنادق "مجموعة سيتي ماكس" التابعة لـ"مجموعة لاندمارك" في الإمارة.

وحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، يضم الفندق 204 غرف من فئة 3 نجوم، ويقع في منطقة النخيل وهو الفندق السادس لـ"مجموعة لاندمارك" في الإمارات، ما يرفع عدد غرف سيتي ماكس إلى 2,007 غرف موزعة على الفنادق الستة.

وتعتزم المجموعة التوسع في مدينة دبي بافتتاح فندق سيتي ماكس البرشاء 2 بمجموع 120 غرفة نهاية فبراير (شباط) الجاري، وسيتي ماكس الخليج التجاري ويضم 340 غرفة أبريل (نيسان) المقبل.

وتدير لاندمارك التي تنشط في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، محفظة واسعة من العلامات التجارية التي تتمتع بشهرة واسعة بين العملاء والمستهلكين.

وتشمل أبرز العلامات التجارية التابعة للمجموعة، سنتربوينت، سبلاش، شومارت، لايف ستايل، ماكس، أيكونيك، شواكسبريس، هوم سنتر، هوم بوكس وإي ماكس.