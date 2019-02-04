ديوا تتسلم عروض الخدمات الاستشارية في محطة حصيان بدبي

الخليج 365 - الإمارات:

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عروض 5 شركات استشارية لتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية في مشروع محطة حصيان المستقلة بدبي.

وحسب ما أوردت مجلة "ميد" التي تعنى بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، شملت الشركات التي تقدمت بعروضها كلاً من:

– " شركة كرانمور بارتنرز " الإماراتية البريطانية والتي تقدمت بأدنى عرض قيمته 3.67 مليون درهم، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

– "شركة إيرنست آند يونغ" البريطانية تقدمت بعرض قيمته 4.15 مليون درهم.

– "شركة سينرجي" الهندية الأميركية تقدمت بعرض قيمته 5.34 مليون درهم.

– "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" البريطانية وتبلغ قيمة عرضها 5.65 مليون درهم.

– "شركة ديلويت" الأميركية وتقدمت بأعلى عرض قيمته 6.6 مليون درهم.

وسيتم تطوير مشروع محطة حصيان المستقلة في 4 مراحل تبلغ قدرة كل منها 600 ميغاواط، على أن يتم تشغيل كل مرحلة منها في مارس (آذار) بين عامي 2020 و2023.

وستكون محطة حصيان أول مشروع لمحطة تحلية المياه في دبي يجري تنفيذه بنظام المنتج المستقل، حيث جرى تنفيذ كافة مشروعات محطات التحلية السابقة في الإمارة بنظام العقود القياسية المدعومة من الحكومة.

وباشرت دبي في 2017 بالتنفيذ الفعلي لمشروع حصيان بتقنية الفحم النظيف، وقدرة 2,400 ميغاواط، والبالغة تكلفته 15 مليار درهم، وأنهت هيئة كهرباء ومياه دبي ترتيبات تمويل المشروع في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016.