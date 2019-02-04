أعداد المسافرين عبر مطار آل مكتوم تتراجع 1% في 2018

جاءت دول الاتحاد السوفييتي في مقدمة الأسواق التي تتعامل مع المطار

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أعداد المسافرين عبر "مطار آل مكتوم الدولي" خلال العام الماضي إلى 900 ألف مسافر، مقارنةً مع 904.9 ألف مسافر في 2017، بانخفاض 1%.

ووفقاً لبيانات "مؤسسة مطارات دبي" والتي نقلها موقع "أرقام"، جاءت دول الاتحاد السوفييتي في مقدمة الأسواق التي تتعامل مع "مطار آل مكتوم الدولي" بإجمالي 408.7 ألف مسافر، تلتها أوروبا الغربية بنحو 196.3 ألف مسافر.

ومن حيث المدن الأكثر تعاملاً مع المطار، حلت العاصمة الروسية موسكو على رأس القائمة بإجمالي 121 ألف مسافر، تلتها بيروت بواقع 55.1 ألف مسافر، ثم مدينة كاتوفيتسي 43.9 ألف مسافر.

وانخفضت أعداد المسافرين عبر المطار إلى 637.2 ألف مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بتراجع 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

ويُصنف "مطار دبي آل مكتوم الدولي" أو ما يعرف باسم "مطار دبي وورلد سنترال" ضمن قائمة أكبر 20 مركزاً للشحن في العالم، ويحظى بشعبية بين شركات الطيران، بفضل مزايا الراحة التي يوفرها، وكفاءة التكلفة التي تقدم للناقلات والمسافرين.

وتقوم 10 ناقلات لغاية الآن بتسيير رحلات عبر المطار بمعدل 21 رحلة أسبوعياً تخدم 6 وجهات دولية، إضافة إلى 20 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم أكثر من 45 وجهة.