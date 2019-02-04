القيمة السوقية للأسهم السعودية تتجاوز التريليونين بنهاية يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في سوق الأسهم السعودية بنهاية يناير الماضي حاجز 2.02 تريليون ريال (540.1 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا نسبته 8.95% مقارنة بديسمبر 2018.

وأوضح تقرير أداء السوق المالية السعودية لشهر يناير 2019، والذي نشرته السوق المالية «تداول» أمس على موقعها، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بلغت 68.21 مليار ريال (18.19 مليار دولار) بارتفاع 13.42% عن الشهر السابق.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الأسهم المتداولة في يناير بلغ 2.89 مليار سهم مقابل 2.55 مليار سهم جرى تداولها خلال الشهر السابق، بارتفاع 13.23%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال يناير، فبلغ 2.47 مليون صفقة مقابل 2.36 مليون صفقة جرى تنفيذها خلال ديسمبر 2018، بارتفاع 4.65%.

وأغلق المؤشر العام للسوق في نهاية يناير عند مستوى 8,559.95 نقطة، مرتفعا 733.22 نقطة بـ 9.37% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في 28 يناير عند مستوى 8,623.93 نقطة. وبلغ عدد أيام التداول خلال يناير 23 يوما مقابل 22 يوما خلال ديسمبر 2018.

الأسهم السعودية بنهاية يناير 2019:

القيمة السوقية للأسهم

2.02 تريليون ريال

الزيادة 8.95 %

قيمة الأسهم المتداولة

68.21 مليار ريال

الزيادة %13.42

عدد الأسهم المتداولة

2.89 مليار سهم

الزيادة %13.23

عدد الصفقات المنفذة

2.47 مليون صفقة

الزيادة 4.65%