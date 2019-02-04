شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بهبوط سهم بنك البحرين الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 1395.67 نقطة، مدفوعا بهبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 618 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.89% مدفوعا بهبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.76%.