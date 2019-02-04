شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السيارات التركية 59% خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد موزعى السيارات فى تركيا اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت 59 % على أساس سنوى فى يناير. وأظهرت بيانات رسمية اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى تركيا 20.35% على أساس سنوى ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% فى ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية. وبلغ معدل التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق فى يناير. يشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25% فى أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر البالغة 20.3%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45% عن الشهر السابق فى يناير لتبلغ الزيادة السنوية 32.93%.

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