شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 6 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 644 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بقيمة 6 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر الذهب عالميا بنسبة 0.33 % لتنخفض الأوقية من 1317 دولار إلى 1311 دولار حتى الآن. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18: 552 جنيها للجرام عيار 24: 736 جنيها للجرام عيار 21: 644 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5152 جنيها. أوقية الذهب 1311 دولار. يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع 6 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 644 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.