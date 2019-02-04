شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاونية" تجدد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لـ "الخطوط الجوية السعودية" لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن ترسية عقد مع الخطوط الجوية العربية السعودية، تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين السنوية للشركة للسنة المالية 2017.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنها تلقت تعميداً من الخطوط الجوية العربية السعودية بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ الأول من مارس المُقبل، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا التعميد أثراً إيجابياً على نتائجها المالية لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 22.87 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 159.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعزت الشركة سبب الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2017 إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 7.91% وتأثيرها على نتائج العمليات التشغيلية، بالإضافة لانخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 6.39%.

كذلك تراجعت أرباح الشركة قبل الزكاة بنسبة 89.9% إلى 57.33 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 568.77 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.