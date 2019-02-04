شكرا لقرائتكم خبر عن "هرفي للأغذية" تفتتح ثالث فرع لمطاعمها بدولة بنجلاديش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية، مساء أمس الأحد، عن افتتاح ثالث فرع لمطاعم هرفي بنظام الفرانشيز بدولة بنجلاديش.

ووفقاً لبيان الشركة المنشور على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يظهر الأثر المالى لذلك الفرع خلال الربع الأول من عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 58.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 56 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2018 يرجع إلى زيادة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

في المقابل، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 151.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 152.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.