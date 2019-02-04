شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول":توجهات شرائية للأجانب المؤهلين والخليجيين خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال شهر يناير الماضي بإجمالي شراء بلغ 57.746 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي مقابل إجمالي بيع بـ 62.769 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 5.022 مليار ريال. وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغت 8.294 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 3.930 مليار ريال بمحصلة شراء بلغت 4.363 مليار ريال. وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات الخليجيين بلغ 2.170 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 1.511 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 659.015 مليون ريال. وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الشهر الماضي بنسبة 9.37% تعادل 733.22نقطة، ليغلق عند مستوى 8559.95 نقطة. وكانت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية الشهر الماضي اظهرت أن تعاملات السعوديين اتجهت للشراء خلال تلك الفترة بإجمالي بلغ 55.62 مليار ريال مقابل إجمالي بيع بـ 55.59 مليار ريال بمحصلة شراء بلغت 23.9 مليون ريال.

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