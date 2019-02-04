شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تخصص 500 مليون درهم للاستثمار بجبل علي هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خصصت مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي نحو 500 مليون درهم للاستثمار في ميناء جبل علي ومنطقة "جافزا"الحرة خلال العام الجاري.

وأوضح سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الميناء أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال إكسبو 2020.

وقال بن سليم خلال مؤتمر صحفي بدبي إن الشركة ستتمكن من التكيف أياً كانت نتيجة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وكشفت دراسة عالمية قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية عن وصول حجم تجارة جافزا إلى 305 مليارات في 2017، حيث بلغت مساهمة جافزا وميناء جبل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وهو مايدعم النمو الاقتصادي بالإمارة والدولة.

ويشار إلى أن موانئ دبي قالت في نوفمبر الماضي إن شركة "إتش آي بيه إل" التابعة لشركة "هندوستان إنفرالوغ برايفت ليمتيد" فازت بمناقصة لتشييد وتشغيل منطقة مخازن تجارة حرة "إف تي دبليو زيد" بالهند.

وعلى مستوى التوسع الخارجي أيضا، وقعت "موانئ دبي" في يوليو الماضي اتفاق امتياز مدته 20 عاما مع حكومة مالي والتي بموجبه تقوم ببناء مركزا للخدمات اللوجستية.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.