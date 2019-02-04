شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب مع تطور المباحثات بين واشنطن وبكين والان نبدء بالتفاصيل

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 ابريل نيسان عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1317.3 دولار للأوقية.

ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا.